 Operativo en puentes internacionales afecta comercio y turismo

"La semana pasada crucé y me aventé como tres horas más o menos para poder cruzar, el tiempo invertido aquí, básicamente, se te van dos o tres horas de tu vida, pudiéndolo invertir en otras cosas. Yo voy nada más por ir de compras, no es por negocio ni nada, pero me imagino que a las personas que cruzan por negocios sí les afecta", relató Demetrio Salazar, uno de los afectados.

Otro usuario, José Antonio, describió la dificultad de cruzar a Estados Unidos con estos tiempos de espera. "Me tocó el lunes, hice seis horas, fue bastante. Yo voy por trabajo y me afecta. Ahora tengo que salir como tres o cuatro horas antes. El lunes me vine desde las nueve y entro a las tres, fue cuando hice seis horas", comentó.