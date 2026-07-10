Operativo en Matamoros deja seis detenidos y armas aseguradas

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de seis personas y el aseguramiento de un importante arsenal durante un operativo realizado en el municipio de Matamoros.

Operativo dejó armas, equipo táctico y vehículos asegurados

De acuerdo con la información oficial, en la acción participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía Estatal, quienes lograron ubicar y detener a los individuos.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un fusil Barrett, tres armas de fuego largas, 34 cargadores, 25 cartuchos, así como cuatro chalecos tácticos, dos fornituras y dos cascos.

Además, se decomisaron ponchallantas y dos vehículos que presuntamente eran utilizados por los detenidos.

Investigaciones continúan tras las detenciones

Las autoridades no han detallado la identidad de las personas aseguradas ni su posible vínculo con algún grupo delictivo, sin embargo, señalaron que este tipo de acciones forman parte de las estrategias para reforzar la seguridad en la región.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.