Operativo en Matamoros deja aseguramiento de armas

En Matamoros, las autoridades aseguraron cinco armas largas, 39 cargadores y 897 cartuchos, los cuales quedaron a disposición de la FGR

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades federales, realizaron un aseguramiento de armamento durante labores de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Matamoros.

De acuerdo con el reporte de las Comandancias de la IV Región Militar y la 8.ª Zona Militar, los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En Matamoros, las autoridades aseguraron cinco armas largas, 39 cargadores y 897 cartuchos, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en esta ciudad para continuar con las investigaciones correspondientes.

El aseguramiento se realizó durante los recorridos de vigilancia efectuados por las fuerzas de seguridad, como parte de las acciones encaminadas a detectar y retirar de circulación armamento que pudiera ser utilizado por grupos delictivos.

De manera adicional, las autoridades reportaron aseguramientos en los municipios de San Fernando y Nueva Ciudad Guerrero, aunque los principales resultados correspondieron al operativo realizado en Matamoros.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que será la encargada de determinar la situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de las acciones para reforzar la seguridad y preservar el orden y la paz pública en Tamaulipas.