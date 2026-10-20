Opera Acelerador Lineal del Hospital Oncológico

El director Francisco Velasco informó que el equipo atiende a personas con cáncer tanto en la entidad como de estados vecinos.

El Acelerador Lineal del Hospital Oncológico de Tamaulipas ya brinda atención a pacientes con cáncer, hombres y mujeres del estado y de otras entidades del país, informó Francisco Velasco Canseco, director del nosocomio.

Explicó que aún se realizan adecuaciones para que el equipo opere al 100 por ciento, principalmente en la incorporación de especialistas en física médica debidamente capacitados. No obstante, ya se programan pacientes de Tamaulipas y de estados vecinos.

La unidad atiende a personas provenientes de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, quienes llegan referidas por otros hospitales generales.

Velasco Canseco informó que durante 2026 se han registrado más de 7 mil 500 consultas por distintas patologías. En mujeres, el cáncer de mama es el más frecuente, seguido del cervicouterino, colorrectal y de ovario; mientras que en hombres predominan el cáncer de próstata, colorrectal, linfomas, de pulmón y de vejiga.

Añadió que, durante este año, 458 pacientes han concluido satisfactoriamente su tratamiento y han tocado la “campana de la victoria”. Detalló que, después de finalizar la cirugía, quimioterapia o radioterapia, los pacientes permanecen bajo vigilancia médica durante cinco años, con consultas y estudios periódicos.

Una vez que los análisis confirman la ausencia de enfermedad activa o metastásica, se determina el alta médica del paciente.