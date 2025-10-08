Olvidan paradores turísticos en la carretera Victoria-Matamoros

A pesar de ser lugares diseñados para el descanso y la recreación de los viajeros, estos paradores están llenos de basura y desechos

Los paradores turísticos ubicados en la carretera federal Victoria-Matamoros se encuentran en un estado de abandono y suciedad por parte de la Secretaría De Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), convirtiéndose en un problema ambiental y de salud pública.

A pesar de ser lugares diseñados para el descanso y la recreación de los viajeros desde tiempos del gobierno de Manuel Cavazos Lerma, estos paradores están llenos de basura y desechos que los propios paseantes tiran deliberadamente.

Estos paradores turísticos están en tan malas condiciones debido a la falta de mantenimiento y la acumulación de basura, que es imposible su uso, por lo que quienes se atreven a detenerse solo a hacer sus necesidades fisiológicas o estirarse un poco, aprovechan para tirar los desechos que traen consigo.

Responsabilidades del Gobierno Federal

- La SICT es la encargada de mantener y mejorar la infraestructura carretera federal, incluyendo los paradores turísticos.

- La recolección de basura y el mantenimiento de áreas limpias son parte integral de estas responsabilidades, aunque gran parte corresponde también a los usuarios.

Consecuencias de la Falta de Mantenimiento

- La acumulación de basura y la falta de limpieza en los paradores turísticos afectan negativamente la imagen de la región y pueden disuadir a los visitantes, sobre todo extranjeros, quienes en su gran mayoría tienen una cultura distinta de respeto por el medio ambiente.

- Además, la falta de mantenimiento puede generar problemas de salud pública y seguridad para los usuarios de estos espacios.

Soluciones Posibles

- El gobierno federal debería implementar un plan de mantenimiento regular para los paradores turísticos, que incluya la recolección de basura y la limpieza de áreas comunes.

- También es importante que se coloquen contenedores para depositar la basura y se señalice adecuadamente para concienciar a los visitantes sobre la importancia de mantener limpios estos espacios.

Impacto en la Comunidad

- La acumulación de basura en estos paradores no solo afecta la estética del lugar, sino que también puede generar problemas de salud pública y atraer plagas y animales que pueden transmitir enfermedades.

Es importante abordar este problema de manera integral y coordinada para restaurar la belleza y funcionalidad de estos paradores turísticos y proteger el medio ambiente y la salud pública.