Aunque las autoridades ya solicitaron a los habitantes desalojar el área, las familias se niegan a abandonar sus propiedades pese al avance del agua

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Luego de que el fuerte oleaje destruyera la casa de un pescador y socavara los accesos en Playa Bagdad, el alcalde Alberto Granados Fávila advirtió que el nivel del mar subió 30 centímetros adicionales y volverá a crecer durante la tarde y noche, por lo que urgió a las familias que habitan en zonas críticas a salir de sus hogares.

Entre tres y cuatro viviendas están en riesgo de colapso

Durante un recorrido por las zonas norte y sur de la costa, el edil confirmó que existen entre tres y cuatro viviendas más en riesgo de colapso. Aunque las autoridades ya solicitaron a los habitantes desalojar el área, las familias se niegan a abandonar sus propiedades pese al avance del agua.

Granados Fávila aclaró que el muro de contención construido durante 2025 no sufrió daños por el fuerte oleaje, debido a que funcionó como una barrera que evitó que el impacto del mar llegara directamente a la estructura y afectara la zona turística.

Sin embargo, señaló que ya solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano volver a colocar un talud para reforzar la protección del muro de contención y mantener resguardada la infraestructura turística de Playa Bagdad.

Mantendrán vigilancia y llamados al desalojo

El alcalde agregó que durante la noche el coordinador de Protección Civil y Bomberos permanecerá en el sector para continuar exhortando a las familias a retirarse, con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, quienes también participaron en las labores de invitación y prevención.

Reconoció que algunos habitantes se resisten a abandonar sus viviendas por temor a perder sus pertenencias, por lo que el municipio mantendrá vigilancia y atención ante el pronóstico de que el oleaje vuelva a intensificarse.

Asimismo, aseguró que se brindará apoyo directo al pescador que perdió su patrimonio luego de que el mar destruyera su vivienda, donde había habitado durante aproximadamente 20 años.