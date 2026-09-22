Ofrecerán registro de nacimiento gratis en Nuevo Laredo

Los interesados deberán acudir con solicitudes firmadas, cartas de residencia y constancias de inexistencia de nacimiento.

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Del seis al ocho de octubre en Nuevo Laredo se llevará a cabo una campaña para que todas las niñas, niños y adolescentes cuyo nacimiento no ha sido registrado puedan contar finalmente con identidad y recibir su acta de nacimiento.

Se trata de un registro extemporáneo que se hará por tres únicos días en el Centro Cívico, ubicado en la Avenida Reynosa 1544, Sector Centro, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, el seis, siete y ocho del próximo mes.

Para realizar el registro se deben presentar algunos requisitos, como es la solicitud firmada por la persona a registrar, así como por sus padres y testigos.

También constancia de inexistencia de nacimiento, tanto de Tamaulipas como de la entidad en que haya nacido, y carta de residencia, entre otros requisitos en original y copia.

Para más detalles sobre lo que se necesita para tramitar el registro extemporáneo, se puede consultar en el Sistema DIF Nuevo Laredo o en cualquiera de las cuatro oficialías del Registro Civil que hay en la ciudad, ya sea de manera presencial o en sus redes sociales.

El servicio será sin costo para la comunidad, y no se requiere registro previo.