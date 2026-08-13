Ofrecen más de mil cursos para el desarrollo laboral

Plomería, electricidad y mecánica destacan entre las 77 especialidades técnicas impartidas dentro de penales de Tamaulipas.

Durante el ciclo escolar 2025-2026 se capacitaron 23,000 personas mediante 1,360 cursos dirigidos a personas de 15 años en adelante, informó Claudia Anaya Alvarado.

“Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se abrió un curso especializado de adiestramiento para conductores de quinta rueda”, señaló.

Dijo que la capacitación se ofrece en todos los rincones de los 43 municipios del estado con la finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades y mejorar las finanzas de las familias tamaulipecas.

Anaya Alvarado, dijo que se concretó una alianza con la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo para ofrecer más opciones de capacitación.

Además, se concretó una alianza con la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo para ofrecer más opciones de capacitación.

El programa también ingresó a los cinco Centros de Ejecución de Sanciones del estado, donde las personas privadas de la libertad recibieron formación tras más de 16 años sin estos servicios.

En los penales se ofrecen 77 especialidades, las más demandadas han sido plomería, electricidad, mecánica, carpintería, banda de guerra y escolta, entre otras. Estas capacitaciones están disponibles también para el público en general, en coordinación con el personal del Sistema DIF Tamaulipas.

El programa se aplica en los 43 municipios de la entidad, con el objetivo de ampliar oportunidades laborales y mejorar la reinserción social mediante formación técnica y profesional.