Ofrecen kits de apoyo a familias de menores con cáncer

La asociación civil Voluntad contra el Cáncer Reynosa‑Río Bravo hizo un llamado a padres y madres de familia que tengan a su cuidado a algún menor con cáncer, para que se comuniquen y puedan acceder a los apoyos que actualmente se encuentran disponibles para pacientes pediátricos.

Como parte de esta labor, la organización está entregando kits de apoyo que consisten en una mochila con artículos básicos de higiene, entre ellos papel higiénico, toallitas húmedas, cepillo de dientes y diversos productos de limpieza.

Estos insumos están diseñados para ser utilizados durante los periodos de hospitalización, con el objetivo de que tanto el menor como su cuidador cuenten con artículos indispensables a la mano mientras permanecen en el hospital.

En lo que va del año, la asociación ha entregado cerca de 30 kits a familias que los han solicitado a través de su página de Facebook, identificada como Voluntad contra el Cáncer Reynosa Río Bravo.

Las personas interesadas también pueden solicitar este apoyo directamente al teléfono 89 91 57 0550, donde se les dará seguimiento para que los kits sean entregados de manera completamente gratuita.

Además de estos apoyos, la asociación civil mantiene otros programas de ayuda, entre los que se encuentran la gestión de medicamentos, el apoyo para ingresos hospitalarios y los traslados de pacientes.

La labor de la organización se desarrolla principalmente en Reynosa y Río Bravo, en beneficio de familias que enfrentan el proceso de atención médica por cáncer infantil.