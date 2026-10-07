Ofrecen becas del 100% para operadores de carga en Nuevo Laredo

Durante la ceremonia de graduación se destacó la presencia de propietarios de grandes líneas de transporte, quienes apoyan a la escuela

Uno de los principales problemas para el comercio internacional en Nuevo Laredo, es la falta de choferes para camiones de carga.

Por ello, la Asociación de Transportistas de Carga, ATC, brinda becas del cien por ciento a las personas que quieran aprender a conducir un tractocamión quinta rueda.

Diez jóvenes concluyen capacitación en el Cecati 193

Esta semana, 10 jóvenes se graduaron como operadores de tractocamiones de carga en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, Cecati 193, con las becas brindadas por ATC.

Esto fortalece la oferta de mano de obra cualificada en uno de los sectores productivos más importantes de la región fronteriza.

Durante la ceremonia de graduación se destacó la presencia de propietarios de grandes líneas de transporte, quienes apoyan a la escuela para tener lo necesario en las clases prácticas.

ATC mantendrá becas para nuevos aspirantes

Por su parte, ATC afirmó que continúa el apoyo mediante becas para nuevos aspirantes.

Con el objetivo de seguir impulsando la incorporación de nuevos talentos al sector transportista, la Fundación ATC mantendrá su programa de apoyo económico mediante becas educativas dirigidas a quienes deseen cursar esta capacitación en el Cecati 193.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones del plantel o comunicarse a los teléfonos (867) 717 0848 y 717 2417, en un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 de la mañana a 8:00 de la noche.