La Defensoría Pública de Tamaulipas instaló módulos de atención en ambas ciudades para orientar y acompañar a personas con trámites legales

Habitantes de Altamira y Nuevo Laredo cuentan con una alternativa de orientación y acompañamiento legal sin costo, luego de que el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) realizara jornadas de atención ciudadana en las sedes del Poder Judicial de ambos municipios.

Las actividades tuvieron como objetivo acercar los servicios jurídicos a las personas que necesitan resolver dudas sobre sus procedimientos legales, conocer las opciones disponibles para atender sus casos o recibir acompañamiento ante las instancias correspondientes.

Instalan módulos de asesoría en Altamira

En Altamira, personal de la Coordinación Regional Tampico instaló módulos itinerantes en las instalaciones del Poder Judicial, donde atendió a personas que acudieron a los juzgados.

Durante la jornada, los servidores públicos ofrecieron orientación sobre distintos procesos legales, respondieron preguntas de los ciudadanos y canalizaron aquellos asuntos que requerían representación o patrocinio jurídico.

Realizan brigada de atención en Nuevo Laredo

De manera simultánea, personal de la Coordinación Regional de Nuevo Laredo llevó a cabo una brigada de atención directa en la sede judicial de ese municipio.

En ese punto se proporcionó asesoría y acompañamiento gratuito en diversas materias del derecho, con la intención de ayudar a la población a comprender los procedimientos y dar seguimiento a sus trámites.

Con estas acciones, el Instituto busca ampliar la cobertura de sus servicios y facilitar que las personas tengan acceso a orientación legal sin que los costos representen un obstáculo.

Defensoría Pública busca facilitar el acceso a la justicia

La directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, destacó que acercar los servicios a las sedes judiciales permite atender directamente a quienes ya se encuentran realizando algún trámite o requieren apoyo para resolver una situación legal.

“En el Instituto de Defensoría Pública trabajamos para que el acceso a la justicia no represente una barrera para ninguna persona. Por ello, llevamos nuestros servicios directamente a las sedes judiciales, donde brindamos orientación, asesoría y acompañamiento jurídico gratuito a quienes lo necesitan”, expresó.

La funcionaria agregó que las jornadas en ambos municipios también permiten conocer las necesidades de la población y ofrecer alternativas legales oportunas.

“Nuestro compromiso es que las y los tamaulipecos cuenten con una defensa pública profesional, humana y accesible”, señaló.

¿Qué servicios ofrece la Defensoría Pública de Tamaulipas?

El Instituto de Defensoría Pública brinda orientación y asesoría jurídica, así como representación legal en determinados asuntos. Entre las materias que atiende se encuentran la civil, familiar y mercantil, además de juicios de amparo, defensa penal y justicia para adolescentes.

Las personas interesadas pueden consultar el directorio de oficinas y los medios de contacto del organismo en su página oficial: Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas.