Ofrece Nuevo Laredo apoyos en especie a Mipymes locales

El programa 'Mipyme Avanza' otorgará de 30 mil a 200 mil pesos en equipamiento; el registro para empresas estará disponible hasta el 27.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo lanzó la convocatoria del programa “Mipyme Avanza”, para brindar apoyos en especie con un valor de 30 mil a 200 mil pesos a micro, pequeñas y medianas empresas que registren sus proyectos de crecimiento.

Las inscripciones para acceder a este programa estarán abiertas desde este miércoles hasta el 27 de octubre.

Entre los requisitos establecidos por las autoridades municipales, las unidades económicas solicitantes deben estar formalmente constituidas como personas físicas o morales, contar con operación activa y desarrollar actividades productivas, comerciales o de servicios dentro del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Asimismo, se requiere registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y una actividad económica mínima comprobable durante los últimos seis meses.

Los apoyos se entregarán exclusivamente en especie, mediante la dotación de maquinaria menor, herramientas, equipo tecnológico, mobiliario comercial y equipamiento especializado necesario para la operación o fortalecimiento del negocio.

Cada empresario solicitante deberá presentar las especificaciones desglosadas de los bienes requeridos, inscribirse en las actividades del Plan de Acompañamiento del programa “Hecho en Nuevo Laredo” y entregar un plan básico de crecimiento, así como un plan de inversión. La entrega formal de los apoyos se llevará a cabo durante el mes de diciembre.