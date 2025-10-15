Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT

Empleados del SAT realizaron un paro nacional, afectando la atención en varias oficinas del país, sin embargo, la oficina de Reynosa operó con normalidad

Este martes 14 de octubre de 2025, empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevaron a cabo un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”, afectando la atención presencial en varias oficinas del país.

El objetivo del paro fue exigir mejores condiciones laborales, pago de horas extra, equidad salarial y respeto a los derechos de los trabajadores, así como la aplicación del aumento del salario mínimo vigente y dotación de infraestructura básica para el desempeño de sus funciones.

Durante la jornada, varias oficinas en la Ciudad de México y otros estados suspendieron la atención, lo que provocó cancelaciones y reprogramaciones de citas para contribuyentes. En algunos puntos, los trabajadores realizaron bloqueos en vialidades frente a las oficinas del SAT.

Sin embargo, la situación fue distinta en Reynosa. La oficina local no participó en el paro nacional y operó con normalidad durante todo el día.

Los contribuyentes podían entrar y salir sin inconvenientes, y los trabajadores no portaron ningún tipo de vestimenta que indicara que estaban en paro.

En Reynosa, los trámites se realizaron con regularidad y las operaciones continuaron sin interrupciones, lo que permitió que los contribuyentes realizaran sus gestiones habituales sin retrasos ni afectaciones.

La diferencia entre Reynosa y otras oficinas refleja la coordinación local y el compromiso del personal para mantener los servicios a la ciudadanía, aun en medio de un paro nacional que generó afectaciones en diversas entidades del país.