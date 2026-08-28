Oficina Fiscal lleva trámites vehiculares a colonias de Reynosa

La oficina móvil brinda atención para trámites de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a las 14:00 horas

Con el propósito de acercar los servicios fiscales a la ciudadanía, comenzó a funcionar una oficina móvil en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Reynosa, donde se realizan trámites de licencias de conducir y placas vehiculares.

Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, explicó que este nuevo esquema busca facilitar los trámites a los ciudadanos que, por distancia o dificultades de traslado, no pueden acudir con facilidad a las oficinas centrales.

“Está ya funcionando lo que es la oficina móvil para apoyar a los ciudadanos de este sector para que no tenga que trasladarse hasta la oficina fiscal”, señaló.

El funcionario indicó que, por el momento, el módulo ofrece únicamente los servicios relacionados con licencias y placas para vehículos.

La oficina móvil brinda atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Posteriormente, el personal se traslada a las oficinas centrales para continuar con sus actividades.

Olán Mendoza explicó que la permanencia del módulo en el Hospital Materno Infantil dependerá de la respuesta de la ciudadanía y de la cantidad de personas que acudan a realizar sus trámites.

“Vamos a analizar cuánta gente acude aquí y si vemos que no hay mucha gente, vamos a trasladarla a una fábrica, en el Parque del Norte”, comentó.

El director de Oficinas Fiscales destacó que la intención es buscar los puntos donde exista mayor demanda y llevar hasta esos sectores los servicios que actualmente se concentran en las oficinas centrales.

“Vamos a buscar la forma de acercar los servicios a los ciudadanos”, afirmó.

Este esquema también abre la posibilidad de que empresas, escuelas y otras instituciones soliciten la presencia de la oficina móvil, con el objetivo de facilitar los trámites a trabajadores, estudiantes y ciudadanos de determinados sectores.

Con esta estrategia, la Oficina Fiscal busca ampliar la cobertura de sus servicios y acercar los trámites vehiculares a las zonas de Reynosa donde exista una mayor necesidad de atención.