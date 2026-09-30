Ofertarán 59 empleos en jornada laboral de Reynosa

La convocatoria busca acercar oportunidades laborales a quienes desean incorporarse al sector maquilador y facilitar el proceso de contratación de personal

El Servicio Nacional de Empleo llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre una jornada de reclutamiento en Reynosa, dirigida principalmente a hombres que buscan incorporarse al sector maquilador, especialmente habitantes del sector oriente de la ciudad, con una oferta de 59 plazas laborales.

Felipe Rodríguez, director del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, informó que las vacantes corresponden a una empresa ubicada en el parque industrial Reynosa Industrial Center, la cual se encuentra en proceso de expansión y requiere personal para distintas áreas.

“Este evento va dirigido a hombres que desean trabajar en el sector maquilador, sobre todo aquellas personas que viven en el sector oriente de nuestra ciudad”, explicó el funcionario.

Detalló que la empresa requiere personal para diferentes puestos, entre ellos operadores de producción, materialistas y asistentes de embarque, además de una vacante para cíclico.

“Son 59 plazas que está ofertando esta maquiladora aquí en nuestra ciudad porque está en expansión”, señaló Rodríguez, quien destacó que las oportunidades cuentan con remuneración y prestaciones de ley.

Reclutamiento será en el Centro de Convenciones

La jornada de reclutamiento se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en el Centro de Convenciones de Reynosa, ubicado a un costado del Parque Cultural, con acceso por el estacionamiento techado.

“Estamos ubicados en el Centro de Convenciones de Reynosa, a un lado del Parque Cultural, nuestro acceso es por el estacionamiento techado a partir de las nueve de la mañana”, indicó.

Los interesados deberán acudir con su solicitud de empleo debidamente elaborada para participar en el proceso de selección. El funcionario invitó a los buscadores de empleo a aprovechar esta oportunidad y acercarse directamente al proceso de contratación.

“Nos daría mucho gusto que a través de nosotros queden colocados en esta planta maquiladora”, expresó.

En caso de que algún aspirante no sea contratado durante esta jornada, podrá incorporarse a la base de datos del Servicio Nacional del Empleo para ser considerado en futuras vacantes disponibles en Reynosa.

La convocatoria busca acercar oportunidades laborales a quienes desean incorporarse al sector maquilador y facilitar el proceso de contratación de personal ante la expansión de empresas instaladas en la ciudad.