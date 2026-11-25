Después de la primera feria se recuperaron 972 empleos en Matamoros, mientras que actualmente la meta de la administración municipal es recuperar 5,500 plazas

Un total de 43 empresas participaron en la segunda Feria del Empleo realizada este año en Matamoros, donde se ofrecieron alrededor de mil vacantes y acudieron aproximadamente 800 personas en busca de trabajo.

El secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas, informó que la asistencia fue menor a la registrada en la primera edición; sin embargo, estimó que entre 400 y 500 personas podrían conseguir empleo a través de las oportunidades ofertadas.

Como antecedente, señaló que después de la primera feria se registró una recuperación de 972 empleos en Matamoros, mientras que actualmente la meta de la administración municipal es recuperar 5,500 plazas, a un ritmo de 500 empleos mensuales durante los 11 meses restantes de su gestión.

El funcionario también reconoció la necesidad de diversificar las fuentes de empleo en la ciudad, debido a la dependencia que existe del sector maquilador.

Entre las alternativas que mencionó se encuentran el turismo de playa, la actividad portuaria, la exportación de ganado y la horticultura tecnificada.

Sobre la continuidad de estas actividades, adelantó que para 2027 se contempla realizar al menos una feria del empleo, con la posibilidad de organizar una segunda, aunque los tiempos del próximo año podrían limitar su realización.