Ocho partidos buscan participar en elecciones de Tamaulipas

Los ciudadanos tamaulipecos votarán para elegir a los integrantes del Congreso del Estado y renovar los 43 ayuntamientos

El Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM) recibió la manifestación de intención de ocho partidos políticos para participar en el próximo proceso electoral ordinario 2026-2027, el cual arrancará oficialmente el domingo 13 de septiembre.

El proceso comenzará con una sesión del Consejo General del instituto este 13 de septiembre, donde se analizarán los documentos presentados y, si cumplen con la ley, se entregarán las constancias de participación.

Qué se elige:

Los ciudadanos tamaulipecos votarán para elegir a los integrantes del Congreso del Estado y renovar los 43 ayuntamientos.

En total, estarán en juego 471 cargos de elección popular, con la posibilidad de registrar hasta 972 postulaciones por parte de cada uno de los partidos políticos nacionales con acreditación.