Obtiene secundaria 16 primer lugar en prueba Tamaulipas Aprende

La Escuela Secundaria General No. 16 “Profesor Eduardo Peña Vélez”, de Reynosa, fue reconocida como la institución con el mejor desempeño en la más reciente aplicación de la prueba estatal Tamaulipas Aprende, al obtener el primer lugar en los resultados generales de la evaluación.

El logro confirma el avance educativo del municipio y posiciona al plantel como uno de los más sobresalientes de la entidad.

Directivos y maestros atribuyeron este resultado a la autonomía y la confianza otorgadas a cada docente para trabajar frente a grupo, un modelo que, aseguraron, ha permitido fortalecer de manera significativa las capacidades académicas de los alumnos.

El director del plantel, Valdemar Guerrero Bocanegra, destacó que la escuela está integrada por profesores altamente calificados, entre ellos alrededor de 15 docentes que obtuvieron los primeros lugares en el examen UZICAM en su primera generación, lo que ha sido clave para consolidar el nivel educativo del centro escolar.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), la prueba Tamaulipas Aprende tiene como objetivo diagnosticar el nivel real de conocimientos en los planteles de la entidad, detectar áreas de oportunidad y fortalecer las estrategias docentes. La evaluación se aplica de manera simultánea en todas las regiones del estado, permitiendo establecer rutas de mejora educativa basadas en evidencia.

El resultado de la Secundaria General No. 16 ha sido considerado especialmente notable debido a que la institución tiene apenas cinco años de creación. En este corto periodo, ha logrado imponer un récord histórico difícil de igualar entre escuelas de reciente formación. Adriana Quintana González, supervisora de la Zona 2 de secundarias generales, subrayó que el plantel no solo obtuvo el primer lugar, sino que alcanzó puntajes sobresalientes, particularmente en matemáticas, superando por casi cien puntos al segundo lugar estatal.

Durante el evento de reconocimiento, se destacó también el esfuerzo conjunto entre niveles educativos. El director Valdemar Guerrero Bocanegra agradeció el trabajo de las escuelas primarias de origen de los alumnos, al señalar que la sólida base formativa con la que llegaron a secundaria ha sido determinante para su desempeño. Mencionó que las habilidades de lectura y comprensión observadas en los estudiantes son resultado directo de esa preparación inicial.

El triunfo de la Secundaria General No. 16 representa un impulso significativo para el sector educativo de Reynosa y un ejemplo de cómo la coordinación docente, la autonomía académica y el compromiso comunitario pueden traducirse en resultados excepcionales.