Obtiene Fiscalía Anticorrupción fallo contra excontralora

Tribunal declaró a exfuncionaria culpable de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por irregularidades en el desempeño de funciones

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Andrés García Reaper, informó que esta dependencia obtuvo un fallo condenatorio en contra de Elda “N”, quien se desempeñó como contralora gubernamental durante la administración estatal 2016-2022, que presidió Francisco García Cabeza de Vaca.

Tras la audiencia de juicio oral realizada el pasado 15 de septiembre de 2026, el tribunal declaró a la exfuncionaria culpable de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por irregularidades en el desempeño de funciones judiciales y administrativas.

De acuerdo con las investigaciones y el proceso de litigación, Elda “N” omitió su responsabilidad de vigilancia y control sobre el ejercicio de los recursos públicos al autorizar pagos a una persona que fungía simultáneamente como prestador de servicios y directora administrativa dentro de la misma dependencia.

Con este resultado, la Fiscalía Anticorrupción reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

Finalmente, se informó que el próximo 22 de septiembre se llevará a cabo la audiencia donde el tribunal de enjuiciamiento determinará la individualización de la pena y la sanción correspondiente para la sentenciada.