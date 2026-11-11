Obstrucciones en salidas mantienen inundada col. Arboledas

Ante esta situación, el organismo operador ha tenido que recurrir al uso de bombas para extraer el agua y reducir los niveles de inundación

La JAD identificó dos puntos donde construcciones bloquearon el desfogue natural del agua; resolver el problema requeriría una inversión cercana a los 50 millones de pesos.

La colonia Arboledas continúa enfrentando problemas de inundación debido a la obstrucción de dos salidas naturales de agua, situación que ha complicado el desfogue de los escurrimientos acumulados tras varios días de intensas lluvias en Matamoros.

Marco Antonio Hernández Acosta, gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), explicó que uno de los puntos afectados se encuentra en la parte posterior de la Aduana, donde anteriormente existía un pequeño dren que permitía la salida del agua, pero que actualmente se encuentra obstruido.

JAD utiliza bombas para reducir las inundaciones en Arboledas

Ante esta situación, el organismo operador ha tenido que recurrir al uso de bombas para extraer el agua y reducir los niveles de inundación en la colonia.

Hernández Acosta señaló que, de acuerdo con las estimaciones de la dependencia, resolver esta problemática representaría una inversión cercana a los 50 millones de pesos.

Colonia Arboledas registra adeudos por más de 20 millones de pesos

Además, mencionó que en Arboledas existe un rezago importante en el pago del servicio de agua, con adeudos ciudadanos que superan los 20 millones de pesos.

Finalmente, indicó que si las lluvias dan una tregua durante los próximos días, esperan avanzar en el desfogue del agua acumulada en este sector de Matamoros.