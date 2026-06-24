Observan murciélagos tras retiro de ramas en Los Ángeles

Aunque estos animales cumplen una función importante en el equilibrio ecológico, autoridades y ciudadanos recomiendan evitar el contacto directo.

Habitantes del fraccionamiento Los Ángeles fueron alertados este día luego de que decenas de murciélagos salieran de forma repentina de palmeras ubicadas en un área verde del sector, tras realizarse trabajos de poda y limpieza.

De acuerdo con reportes vecinales, durante las labores los animales quedaron expuestos al retirarse el follaje, lo que provocó que varios ejemplares —entre ellos algunas crías— cayeran al suelo, mientras otros permanecieron sujetos a los troncos.

La situación generó preocupación entre residentes, ya que los murciélagos desplazados se encuentran en distintos puntos del área, por lo que se emitió un aviso preventivo para quienes transitan por la zona.

Aunque estos animales cumplen una función importante en el equilibrio ecológico, autoridades y ciudadanos recomiendan evitar el contacto directo, debido a que algunas especies pueden ser portadoras de enfermedades como la rabia.

Asimismo, se exhorta a padres de familia a mantener bajo supervisión a los menores y a no acercarse a los ejemplares, especialmente si se encuentran heridos o en el suelo.

Hasta el momento no se ha identificado la especie de murciélagos presente en el lugar. En caso de detectar alguno en malas condiciones, se pide a la población reportarlo a las autoridades correspondientes y evitar manipularlo.