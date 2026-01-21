Obras federales impulsan desarrollo y conectividad en Tamaulipas

En la antesala de Claudia Sheinbaum, a Tamaulipas, destacan varias obras significativas que transforman la infraestructura de la región

En la antesala de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Tamaulipas, destacan varias obras significativas que transforman la infraestructura de la región.

Agencia Nacional de Aduanas de Nuevo Laredo

Descripción: Esta obra, por donde cruzan diariamente 70,000 tractocamiones y 240,000 vehículos de pasajeros, ha generado mil 149 empleos directos y tres mil 446 indirectos.

Características: Incluye áreas administrativas, deportivas, sucursal bancaria, servicios médicos, locales comerciales y un área habitacional con 621 viviendas para el personal.

Tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México

Descripción: Este tramo de 136.48 kilómetros de vía sencilla contará con 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares y 108 obras de drenaje, además de dos estaciones de baja demanda en Lampazos de Naranjo y Anáhuac, y una estación de pasajeros en Nuevo Laredo.

Impacto Laboral: Generará 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.

Obras Hídricas Implementadas por Claudia Sheinbaum

Acueducto Guadalupe Victoria:

Descripción: Se está construyendo la segunda línea del Acueducto con una longitud de 54 kilómetros, que conecta la presa Vicente Guerrero con Ciudad Victoria.

Inversión: Se han asignado 1,800 millones de pesos, beneficiando a más de 350,000 habitantes.

Estado de la obra: En desarrollo, con finalización proyectada para 2027.

Beneficios: Aportará 750 litros de agua por segundo, garantizando el suministro a la población.

Proyectos Hídricos para 2026:

Proyección: Se estima realizar alrededor de 400 obras hidráulicas en Tamaulipas, ejecutadas en colaboración entre la federación, el estado y los municipios.

Objetivo: Mejorar la infraestructura hídrica, asegurando acceso al agua potable y sistemas de drenaje adecuados.

Inversión Histórica en Infraestructura Hídrica

Inversión Total: Más de 8,000 millones de pesos serán destinados a diversas obras hídricas hasta 2027, buscando mejorar la situación del agua en Tamaulipas.

La visita de la presidenta se enmarca en un contexto de inversiones federales, destacando el inicio de la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo.

Avances en proyectos como un nuevo cruce fronterizo internacional, rehabilitación de la carretera Ciudad Valles-Tampico y modernización de los distritos de riego 025 y 026, y la segunda línea del mega Acueducto Guadalupe- Victoria.