Obras de la Reynosa-Monterrey llegan al kilómetro 19

La modernización de la carretera Reynosa-Monterrey avanza en Tamaulipas con trabajos de ampliación y drenaje como parte del Corredor del Golfo Norte

La ampliación de la carretera federal libre Reynosa-Monterrey continúa registrando importantes avances en territorio tamaulipeco, donde las obras ya alcanzan casi el kilómetro 19, a la altura del Complejo Procesador de Gas Burgos de Pemex.

Actualmente, maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores realizan labores de desmonte en el camellón central, además de la construcción de canales pluviales que formarán parte de la nueva infraestructura vial para mejorar la capacidad y seguridad de esta importante vía de comunicación.

Los trabajos forman parte del proyecto estratégico del Corredor del Golfo Norte, el cual avanza desde el municipio de General Bravo, Nuevo León, hacia Reynosa, con el propósito de fortalecer la conectividad entre ambas entidades y facilitar el acceso a los cruces internacionales ubicados en la frontera de Tamaulipas.

La modernización de esta carretera busca ofrecer una circulación más segura y eficiente para miles de automovilistas y transportistas que diariamente utilizan esta ruta, considerada una de las más importantes para el desarrollo económico y logístico del noreste del país.

El Corredor del Golfo Norte contempla una inversión estimada en 40 mil millones de pesos y una longitud total de 503 kilómetros de infraestructura, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado, incrementar la seguridad vial y fortalecer el transporte de personas y mercancías entre Tamaulipas, Nuevo León y la frontera con Estados Unidos.