Obra pública comenzará en Matamoros tras aprobación de cartera

El alcalde explicó que este instrumento es fundamental, ya que todas las obras que aparezcan dentro de esta cartera deberán ejecutarse durante el presente año

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El presidente municipal de José Alberto Granados Fávila informó que el municipio se encuentra en proceso de aprobación de la cartera de obras públicas que se presentó para este 2026, la cual deberá ser autorizada por el Cabildo durante el mes de marzo.

El alcalde explicó que este instrumento es fundamental, ya que todas las obras que aparezcan dentro de esta cartera deberán ejecutarse durante el presente año, como parte del objetivo de avanzar en el rezago de infraestructura que por años ha enfrentado la ciudad.

Granados Fávila detalló que, además de la cartera municipal, su administración mantiene gestiones ante el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal con la finalidad de obtener recursos adicionales que permitan atender necesidades prioritarias de la población.

Asimismo, señaló que, una vez aprobada la cartera por el Cabildo, se definirá con mayor claridad cuáles serán las obras que se realizarán y los recursos que se destinarán a cada proyecto, aunque adelantó que podrían registrarse algunas modificaciones en otras carteras que se trabajan en coordinación con el Gobierno del Estado.

El edil recordó que el municipio ya presentó una agenda de proyectos enfocada principalmente en infraestructura de drenaje sanitario y en la mejora de espacios públicos, acciones que buscan mejorar los servicios y la calidad de vida de las familias matamorenses.