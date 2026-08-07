Obra preocupa a vecinos de la colonia Jacinto López

Los inconformes también afirmaron que el proyecto que actualmente se ejecuta no corresponde al que, según recuerdan, les fue presentado en reuniones previas

Habitantes de la colonia Jacinto López manifestaron su preocupación por la obra que se desarrolla debajo del puente del Libramiento, en una zona utilizada como cauce natural para el desfogue de aguas pluviales. Los vecinos aseguran que desconocen el alcance del proyecto y temen que las modificaciones reduzcan la capacidad de conducción del agua, incrementando el riesgo de inundaciones en el sector.

Jorge Wong, vecino de la colonia, explicó que la inquietud surgió luego de la lluvia registrada el pasado domingo, cuando el agua tardó cerca de una hora en desalojarse, mientras que anteriormente el nivel descendía en aproximadamente 15 minutos. A su consideración, este comportamiento podría estar relacionado con los trabajos que actualmente se realizan en el sitio.

Temen que obra reduzca el desfogue del agua

Los habitantes sostienen que la obra está reduciendo el espacio por donde normalmente circula el agua. Incluso, durante un recorrido por la parte baja del puente, señalaron que las modificaciones podrían disminuir de manera importante la capacidad de desfogue, lo que afectaría directamente a las viviendas ubicadas en las zonas más vulnerables.

Jorge Wong, vecino de la colonia Jacinto López:

"Que trabajen hasta aquí hasta el nivel del soporte del puente, porque si ellos empiezan a trabajar todo esto que están quitando, le están quitando salida de agua... en vez de que aquí me salgan los 100 metros cúbicos, con todo lo que hicieron ya nos están quitando un 30 por ciento."

Vecinos aseguran que el proyecto fue modificado

Los inconformes también afirmaron que el proyecto que actualmente se ejecuta no corresponde al que, según recuerdan, les fue presentado en reuniones previas. Indicaron que originalmente se les informó que el cauce sería ampliado para facilitar el paso del agua; sin embargo, consideran que ocurrió lo contrario y hasta el momento ninguna autoridad les ha explicado las modificaciones realizadas.

Martha Jacobo, habitante de la colonia Jacinto López:

"Mire el mugrero que están haciendo, esta no era la obra que se había dicho... al contrario, lo redujeron, se redujo lo que es el flujo... que nos vengan a explicar por qué la obra está así, cuando la obra no era de esta manera."

Exigen información técnica y soluciones

Como medida de presión, los vecinos lograron detener los trabajos durante varias horas y advirtieron que continuarán manifestándose si no reciben información técnica sobre el proyecto. Aseguraron que están abiertos al diálogo, pero exigen que las autoridades les expliquen cómo la obra evitará futuras inundaciones y no representará un riesgo para las familias de la colonia.