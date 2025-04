 Obispo pide no creer en profecías de elección del nuevo papa

“Hay que recordar las palabras de la resurrección: no tengas miedo. No hay que tener miedo. El miedo nunca es de Dios. Entonces, si tenemos miedo sería un error, sería signo de desconfianza, de pensar que Dios se distrae, que no nos cuida, que no estamos en sus manos y no es así. Salimos de Dios, que nos sostiene, y él nos va a llevar. Esa es nuestra confianza”, expresó.