Obispo llama a fortalecer la esperanza y la autoestima en Navidad

Además, recordó que el mensaje central de la Navidad es la capacidad de las personas para sobreponerse a las adversidades y generar cambios positivos en su vida

En el marco de las celebraciones navideñas, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, hizo un llamado a la comunidad a fortalecer la esperanza y la autoestima, al señalar que el mensaje central de la Navidad es la capacidad de las personas para sobreponerse a las adversidades y generar cambios positivos en su entorno.

El prelado explicó que durante momentos difíciles, las penas y los problemas pueden hacer que las personas se sientan pequeñas frente a los grandes retos de la vida; sin embargo, destacó que el nacimiento de Jesús en Belén es un ejemplo de que ningún obstáculo es insuperable.

“La Navidad yo diría que le va a la autoestima; hay veces que las penas y los problemas nos hacen sentir poquita cosa, también frente a los grandes retos”, expresó.

Eugenio Andrés Lira recordó que, a pesar de no contar con un lugar digno para nacer, Jesús llegó al mundo en un pesebre, desde donde transformó la vida de la humanidad, demostrando que incluso desde la sencillez y la carencia se pueden lograr grandes cambios.

“Jesús que nace en Belén nos demuestra que ningún obstáculo puede frenarnos; aunque no hubo para él mesón o posada, nació en un pesebre para mejorar la vida de todos”, señaló.

El obispo subrayó que este mensaje sigue vigente y puede aplicarse en la vida cotidiana, al afirmar que, pese a las dificultades, todas las personas tienen la capacidad de hacer cosas buenas que contribuyan a mejorar su vida, la de su familia y la de sus comunidades.

“También nosotros, a pesar de las adversidades, podemos hacer muchas cosas buenas para que todo mejore en nosotros, en nuestra familia y en nuestros ambientes. Todos podemos poner de nuestra parte”, agregó.

Finalmente, Eugenio Andrés Lira Rugarcia destacó que ese es el verdadero sentido de la Navidad: una invitación a fortalecer los valores, la unidad y la esperanza, promoviendo acciones positivas que ayuden a construir una sociedad más solidaria y humana.