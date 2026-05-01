Obispo de Matamoros-Reynosa condena violencia por muerte de joven

La Diócesis de Matamoros-Reynosa emitió un comunicado oficial tras los hechos violentos en Reynosa que causaron la muerte de Camila

Tras los hechos violentos registrados en Reynosa que cobraron la vida de una joven estudiante, la Diócesis de Matamoros-Reynosa, encabezada por el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía, emitió un comunicado en el que expresa su pesar y condena ante lo ocurrido.

En el mensaje, el obispo lamentó profundamente el fallecimiento de Camila, quien formaba parte de la Pastoral Juvenil y perdió la vida a consecuencia de una bala perdida durante un tiroteo en la ciudad. Asimismo, se solidarizó con sus padres y familiares, destacando su cercanía con la comunidad eclesial.

La Iglesia católica manifestó su rechazo ante los hechos violentos que, señaló, vulneran el derecho de la ciudadanía a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad, al tiempo que calificó estos actos como reprobables.

En el mismo pronunciamiento, se hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que refuercen las acciones en materia de seguridad, recordando que es su responsabilidad garantizar la protección de la población.

De igual forma, el obispo dirigió un mensaje a quienes cometen este tipo de delitos, exhortándolos a reflexionar sobre el daño que provocan y a recuperar el sentido de humanidad.

El comunicado concluye con un llamado a la oración, pidiendo por el descanso eterno de la joven, así como por la fortaleza de su familia, y elevando una petición por la paz en la región, invitando tanto a autoridades como a la sociedad a trabajar como constructores de un entorno más seguro.