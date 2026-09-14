Nuevos encharcamientos afectan viviendas de Reynosa

La dependencia municipal inició una etapa de evaluación para analizar de manera puntual el comportamiento de los escurrimientos

La Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Reynosa mantiene la atención a reportes ciudadanos relacionados con nuevos encharcamientos que se han comenzado a presentar en diferentes colonias de la ciudad, algunos de los cuales ya han provocado que el agua ingrese a viviendas.

Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas, reconoció que existen sectores donde anteriormente no se presentaban este tipo de problemas y que actualmente han comenzado a registrarse afectaciones durante las lluvias.

“Traemos colonias que han estado presentando problemas, que no tenían antes y que ahorita ya empiezan a generarse pequeños encharcamientos”, explicó.

El funcionario señaló que estos nuevos puntos de acumulación de agua ya están generando preocupación entre las familias, debido a que en algunos casos el líquido ha comenzado a ingresar a las viviendas.

“Esos encharcamientos han provocado que algunas viviendas ya se empiece a meter el agua”, advirtió.

Analizan nuevos puntos de acumulación de agua

Ante los reportes de los vecinos, la dependencia municipal inició una etapa de evaluación para analizar de manera puntual el comportamiento de los escurrimientos y determinar las causas por las que el agua se concentra en determinados sectores.

López Arias explicó que no se trata de un problema generalizado en toda la ciudad, sino de situaciones muy específicas que requieren ser estudiadas de manera individual para conocer las condiciones particulares de cada zona.

“Estamos analizando esos escurrimientos que son muy puntuales de una sola específica”, señaló el secretario, al explicar que los trabajos de evaluación permitirán conocer con mayor precisión hacia dónde se desplaza el agua y cuáles son los puntos donde requiere mejorarse su desfogue.

La revisión también permitirá determinar si las condiciones actuales de las vialidades, las pendientes o las modificaciones realizadas en determinados sectores están influyendo en la forma en que se desplazan los escurrimientos.

Preparan proyectos para mejorar el desfogue

El objetivo de la dependencia es que el diagnóstico permita pasar de los reportes ciudadanos a soluciones concretas, mediante proyectos diseñados específicamente para cada punto donde se haya identificado una problemática.

“Estamos haciendo proyectos para poder darle una solución”, afirmó López Arias.

El secretario explicó que las alternativas estarán encaminadas a ayudar a que el agua pueda desplazarse de una manera más eficiente y evitar que los pequeños encharcamientos continúen afectando a las familias.

“...o ayudarlos a ellos a que el agua fluya de una mejor manera”, agregó.

La Secretaría de Obras Públicas mantiene así un proceso de diagnóstico y planeación antes de ejecutar nuevas acciones, debido a que cada punto presenta condiciones diferentes y requiere una solución acorde con sus características.

Buscan evitar afectaciones dentro de las viviendas

La atención de estos reportes forma parte del seguimiento que la dependencia brinda a las peticiones de los ciudadanos, particularmente en aquellos sectores donde los habitantes han advertido afectaciones que anteriormente no se presentaban.

El propósito es evitar que los encharcamientos evolucionen hasta convertirse en inundaciones y que el agua continúe ingresando a las viviendas, poniendo en riesgo el patrimonio de las familias.

Con el análisis de los escurrimientos y la elaboración de proyectos específicos, Obras Públicas busca mejorar las condiciones de desfogue en las zonas afectadas y establecer soluciones que permitan un manejo más eficiente del agua durante las lluvias.

De esta manera, las quejas de los vecinos están dando paso a una etapa de evaluación técnica que permita identificar las causas y definir acciones concretas, con la intención de atender los puntos donde las familias ya han comenzado a resentir las consecuencias de estos nuevos encharcamientos.