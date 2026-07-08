Nuevo titular de Salud en Tamaulipas revisará pendientes

Ricardo Guerrero Morales analizará procesos administrativos antes de definir posibles cambios dentro de la Secretaría de Salud estatal

Tras concluir el proceso de entrega-recepción, el nuevo titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, anunció que realizará una revisión interna de los pendientes administrativos antes de determinar posibles modificaciones dentro de la dependencia.

El funcionario señaló que durante esta semana comenzará el análisis de los expedientes recibidos, con el objetivo de conocer el estado actual de los procesos y establecer acciones para mejorar el funcionamiento institucional.

Evaluarán pendientes de la dependencia

Guerrero Morales explicó que la prioridad será revisar los asuntos que quedaron en curso y dar seguimiento a los temas administrativos heredados, antes de tomar decisiones sobre la estructura de la Secretaría.

Indicó que existe la instrucción de fortalecer el desempeño del organismo y atender los rezagos existentes, aunque aclaró que cualquier ajuste se realizará después de contar con información suficiente.

“Apenas vamos a empezar y vamos a retomar las cosas”, expresó el secretario al referirse al inicio de esta nueva etapa al frente de la dependencia.

Cuestionado sobre posibles cambios en medidas administrativas o modificaciones en esquemas de compensación, el titular de Salud estatal señaló que por ahora se mantendrá una postura de análisis.

Explicó que será necesario concluir la evaluación interna para establecer un diagnóstico preciso y, con base en ello, definir las acciones que correspondan para fortalecer la operación de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.