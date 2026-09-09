Nuevo robo deja sin electricidad a primaria de Victoria

Madre de familia de dos alumnos de la escuela, expresó su indignación y explicó que el robo afecta el proceso de enseñanza‑aprendizaje

Martha Lucio Torres, directora de la primaria “Juana de Asbaje y Ramírez” de Ciudad Victoria, lamentó que la escuela siga siendo blanco de la delincuencia pese a las medidas de seguridad implementadas. El año pasado les sustrajeron aires acondicionados y material de trabajo, y ahora volvieron a quedarse sin energía eléctrica.

“Hoy a las seis y media de la mañana uno de los administrativos me habló para reportar que no hay luz, por lo que no podían prender los climas. Muy triste, porque esas personas no saben el daño que ocasionan. Los padres de familia están muy molestos porque algunos no tienen dónde dejar a sus hijos mientras trabajan; lo más grave es que los robos son a plena luz del día”, dijo la directora.

Falta de electricidad afecta las actividades escolares

Viridiana Reyna Rodríguez, madre de familia de dos alumnos de la escuela, expresó su indignación y explicó que el robo afecta el proceso de enseñanza‑aprendizaje, sobre todo ante la ola de calor que se registra en la región.

“Sin agua, sin luz, considero que es imposible permanecer en la escuela. Muchos padres tuvieron que venir por sus hijos y llevarlos con algún familiar; las maestras y maestros están pendientes en lo que se arregla el cableado eléctrico”, señaló. “Lamentablemente los delincuentes siguen perjudicando a los estudiantes y a las escuelas; es una tristeza y a la vez coraje que estas personas sigan ingresando sin que ninguna autoridad les ponga un freno”, añadió Reyna Rodríguez.

Comunidad escolar exige mayor seguridad

La comunidad escolar exige a las autoridades municipales y de seguridad medidas inmediatas para proteger las instalaciones y garantizar el regreso seguro y estable de las clases