Nuevo proceso para Estrellita 'N'; defensa acusa revictimización

Omar Pérez, abogado de Dana Yanina, cuestionó el desarrollo de la diligencia y señaló que durante la formulación de la imputación no se les permitió intervenir

Estrellita “M” fue vinculada nuevamente a proceso, ahora por el delito de violencia familiar equiparada en agravio de una adolescente, por hechos presuntamente ocurridos de manera reiterada dentro de la Academia Militarizada Duenitz, institución educativa privada de Ciudad Madero, entre octubre de 2024 y julio de 2026.

La resolución fue emitida por un juez de control, quien determinó imponerle prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), existen elementos que apuntan a la probable participación de la imputada en actos de violencia contra la adolescente.

Tras la audiencia, Omar Pérez, abogado defensor de Dana Yanina, cuestionó el desarrollo de la diligencia y señaló que durante la formulación de la imputación no se les permitió intervenir en los términos que consideraban necesarios.

El litigante sostuvo que, al estar la conducción de la audiencia en manos del juez, la defensa debe esperar a que se le conceda el uso de la voz.

El abogado también manifestó su desacuerdo con que la acusación se limite al delito por el que fue vinculada, al considerar que podrían existir otros hechos susceptibles de investigación.

Incluso señaló que la determinación permitirá al Ministerio Público continuar recabando elementos, lo que, desde su perspectiva, podría representar una nueva exposición para la adolescente.

"Es una revictimización para la víctima", sostuvo al referirse al desarrollo del proceso.

Esta es la segunda vinculación a proceso que enfrenta Estrellita “M”; el pasado 30 de julio, un juez también determinó vincularla, junto con Jorge Luis “P”, por su probable participación en el delito de feminicidio relacionado con los hechos registrados el 16 de julio en Ciudad Madero.

La nueva resolución mantiene a la imputada bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.