Nuevo Laredo tendrá hospital IMSS-Bienestar de 120 camas

El proyecto contempla una inversión de mil 800 millones de pesos y el Municipio donará un terreno de tres hectáreas para su construcción

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, autoridades anunciaron la construcción de un nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Nuevo Laredo, el cual contará con 120 camas y representará una inversión de $1,800 millones de pesos.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, señaló que el Gobierno Municipal asumirá la parte que le corresponde para hacer posible el proyecto, mediante la donación de un predio de tres hectáreas destinado a la construcción del nuevo nosocomio.

De acuerdo con lo anunciado, el hospital será de segundo nivel de atención y estará preparado para crecer posteriormente a un tercer nivel, lo que permitirá ampliar la capacidad médica y ofrecer mejores instalaciones y más servicios a miles de familias de Nuevo Laredo.

El anuncio se realizó durante gira de Sheinbaum

El anuncio fue realizado por el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, durante la inauguración de un nuevo hospital en Ciudad Madero, como parte de las actividades de la presidenta en Tamaulipas.

Canturosas Villarreal destacó que la donación del terreno permitirá avanzar en una obra de gran magnitud y trascendencia para Nuevo Laredo, particularmente ante las necesidades que actualmente enfrenta la población en materia de atención médica.

Actual hospital presenta diversas carencias

La construcción del nuevo hospital también responde a las condiciones que presenta actualmente el Hospital IMSS-Bienestar ubicado en la calle Maclovio Herrera y la avenida Aquiles Serdán, cuya infraestructura registra diversas carencias y daños.

El inmueble presenta problemas de inundaciones durante las lluvias y su capacidad resulta insuficiente para atender la demanda de la población. Además, la mayoría de sus departamentos carece de aire acondicionado, lo que representa otra de las deficiencias de sus instalaciones.

Con el nuevo proyecto, Nuevo Laredo contará con mayor infraestructura hospitalaria y capacidad de atención, además de instalaciones diseñadas para responder a las necesidades actuales y permitir una futura ampliación de los servicios médicos.