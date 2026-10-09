Nuevo Laredo tendrá conferencias gratuitas de salud mental

Las conferencias están dirigidas a estudiantes de psicología, personal de salud y población en general, con entrada gratuita

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10 de octubre, en Nuevo Laredo se realizará la “Jornada del Día Mundial de la Salud Mental”, del lunes 12 al viernes 16 de octubre.

En el auditorio del Hospital General, ubicado en la Calle Maclovio Herrera y la Avenida Aquiles Serdán, se realizarán conferencias diariamente de las 10:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía.

La jornada inicia el 12 de octubre

La inauguración de la jornada es este próximo lunes 12 de octubre a las 9:30 de la mañana, para iniciar a las 10:00 con la ponencia “Identificando la hipersexualización en la infancia”, y después “El dibujo como medio de expresión”.

Conferencias gratuitas sobre salud mental

En los próximos días las conferencias son: Norma 046: Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; Diferentes dolores del corazón; Derechos sexuales y reproductivos, mitos y realidades; Desarrollo neurológico en las infancias; Salud mental: cuidar nuestras mentes es también cuidar nuestra vida; Cuando ayudar también es saber preguntar: conversaciones que favorecen el cambio; Salud mental: un problema y una solución multifactorial, y La salud mental y la masculinidad.

Las conferencias están dirigidas a estudiantes de psicología, personal de salud y población en general, con entrada gratuita.