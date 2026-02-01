Nuevo Laredo suma dos vuelos adicionales a Ciudad de México

A partir de abril, la ciudad contará con nueve salidas semanales a la capital, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo económico de la frontera

Nuevo Laredo contará con dos nuevas frecuencias aéreas a la Ciudad de México gracias a la incorporación de vuelos de Viva Aerobus. Esta medida refuerza la conectividad de la ciudad y responde al impulso económico que atraviesa la región, resultado de gestiones de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.

Durante una transmisión en vivo, la alcaldesa anunció junto a Walfred Castro, director corporativo de Comunicación de Viva Aerobus, y Lorena Cavazos, secretaria de Desarrollo Económico municipal, que los vuelos se sumarán los días lunes y viernes, incrementando a nueve salidas semanales entre Nuevo Laredo y CDMX.

Impacto en conectividad y desarrollo económico

La presidenta municipal destacó que este avance refleja el trabajo constante de su administración para consolidar a Nuevo Laredo como un referente en desarrollo económico, logística y conectividad.

“Estas nuevas frecuencias aéreas son resultado de un gobierno que gestiona, toca puertas y trabaja todos los días para ofrecer mayores oportunidades al comercio y al sector productivo”, señaló Canturosas.

Coordinación con autoridades federales y estatales

El anuncio se suma a la reciente inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, consolidando a Nuevo Laredo como un nodo clave del comercio exterior. La presidenta municipal destacó la coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para fortalecer el desarrollo regional.

Detalles de la operación de las nuevas frecuencias

Los vuelos adicionales operarán lunes y viernes: NLD-CDMX a las 9:45 de la mañana y CDMX-NLD a las 6:05 de la mañana. Estos horarios se suman a los existentes, consolidando vuelos prácticamente diarios entre ambas ciudades, beneficiando a viajeros de negocios, turismo y actividades logísticas.

Oferta actual de Viva Aerobus en Nuevo Laredo

Actualmente, Viva Aerobus opera las siguientes rutas:

Lunes y viernes: NLD-CDMX 5:40 p.m. / CDMX-NLD 2:35 p.m.

Martes, jueves y sábado: NLD-CDMX 5:40 p.m. / CDMX-NLD 2:35 p.m.

Miércoles y domingo: NLD-CDMX 6:50 p.m. / CDMX-NLD 3:40 p.m.

Compromiso con el crecimiento de la ciudad

Con estas nuevas frecuencias, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar acciones estratégicas que fortalezcan la conectividad aérea, el desarrollo económico y la competitividad de Nuevo Laredo, consolidando a la ciudad como un punto clave del norte del país y su vinculación con el resto de México.