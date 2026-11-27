En 2025 55,000 personas ingresaron por la frontera de Nuevo Laredo durante fechas específicas y estimó que entre 35,000 y 45,000 personas cruzarán por la ciudad

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, afirmó que ha aumentado la confianza de los connacionales que regresan a México por Tamaulipas.

Señaló que en 2025 más de 55,000 personas ingresaron por la frontera de Nuevo Laredo durante fechas específicas y estimó que entre 35,000 y 45,000 personas cruzarán por la ciudad hasta el 25 de diciembre, en lo que consideró una primera etapa.

La alcaldesa indicó que el municipio trabaja desde octubre con autoridades estatales, federales y de Estados Unidos para recibir a los paisanos, debido a que Nuevo Laredo concentra una importante afluencia de cruces fronterizos.

Canturosas Villarreal aseguró que en 2025 no se presentó ninguna denuncia de connacionales y que, hasta el momento, en 2026 tampoco se han reportado situaciones irregulares. Atribuyó las condiciones de seguridad al trabajo coordinado del gobierno estatal y las fuerzas federales.

Para esta primera temporada, que se extiende hasta el 25 de diciembre, estimó la llegada de entre 35,000 y 45,000 personas. Añadió que después se registra otro periodo de retorno, pues algunos connacionales pasan Navidad en Estados Unidos y viajan a México a partir del 26 de diciembre para recibir el Año Nuevo.

Como parte del operativo, se contemplan tres caravanas grandes. Los participantes se concentran en un punto de Laredo, Texas, cerca del puente internacional, desde las cuatro de la mañana, y parten por estados con acompañamiento de las fuerzas federales.

La alcaldesa invitó a los connacionales a quedarse un día en Nuevo Laredo para conocer la ciudad.