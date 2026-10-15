Nuevo Laredo revisa contratos con empresas sancionadas por EUA

El gobierno de Nuevo Laredo identificó a dos empresas proveedoras señaladas por autoridades de EUA y ordenó revisar sus contratos y el uso de recursos públicos

Dos de los proveedores y contratistas del gobierno municipal de Nuevo Laredo, aparecen en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El gobierno municipal emitió este martes un comunicado oficial en el que afirma que, ante las acciones anunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra empresas con relaciones contractuales en el sector público mexicano, procedió a realizar una primera revisión de sus registros administrativos.

“Como resultado de esta revisión, se identificó que dos de las empresas señaladas se encuentran inscritas en los padrones municipales de proveedores y contratistas de obra pública y han mantenido relaciones contractuales con la administración municipal”, confirmó el municipio fronterizo.

Se trata de Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA).

Al momento de celebrarse las contrataciones correspondientes, ambas empresas no se encontraban incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclara el comunicado.

La Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ordenó a la Contraloría Municipal elaborar un informe de los procedimientos de contratación y ejercicio de recursos públicos relacionados con ambas empresas, con el propósito de verificar su cumplimiento con la normatividad aplicable.

Esta revisión se realiza por iniciativa del propio Gobierno Municipal, se precisa en el escrito.

“El Gobierno municipal manifiesta su plena disposición para colaborar con las autoridades competentes y proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a derecho, la información que le sea requerida”, asegura la municipalidad.

Además, afirman que serán respetuosos de las investigaciones y determinaciones que correspondan a las autoridades competentes respecto de un ámbito distinto al de las responsabilidades administrativas del Ayuntamiento.