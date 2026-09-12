Nuevo Laredo pide evitar manejar ebrio durante fiestas patrias

Nuevo Laredo lanzó una campaña para pedir a los automovilistas evitar conducir si consumen alcohol y recurrir a un conductor designado o taxi.

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En estas fechas de celebración, cuando las familias y amistades festejan en el mes patrio la “noche mexicana”, lo más importante es disfrutar y volver a casa con bien.

Debido al incremento en accidentes viales (de los que está pendiente la estadística por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad), el gobierno municipal de Nuevo Laredo inició una campaña de difusión en la que se pide a los automovilistas que, si toman alcohol, no conduzcan y mejor recurran al conductor designado o a un taxi.

La celebración debe ser con responsabilidad, indican las autoridades en sus llamados a la ciudadanía a prevenir accidentes.

Este 15 de septiembre se hará la Noche del Grito con la presentación de grupos musicales como los Tucanes de Tijuana y el grupo LMT. La petición a quienes asistan, es celebrar con precaución.

Designar para manejar a una persona que no haya tomado alcohol, a fin de no poner en riesgo su vida ni la de los demás.

Es importante también respetar los señalamientos viales y no manejar cansado ni distraído, además de planear desde antes de salir de casa cuál es la ruta más segura.

En estas fiestas mexicanas, disfruta, celebra y regresa seguro a casa.