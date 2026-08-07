Nuevo Laredo instala energía solar en el Centro Cultural

El municipio de Nuevo Laredo puso en operación un sistema solar fotovoltaico que reducirá hasta 40% el consumo eléctrico del Centro Cultural

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, puso en marcha un nuevo Sistema de Energía Solar Fotovoltaica en el Centro Cultural, una infraestructura sustentable que permitirá reducir el consumo eléctrico del inmueble hasta en un 40%.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas realizó la entrega de este proyecto, considerado único en Tamaulipas por su capacidad instalada de 465 kilowatts pico (kWp DC) y por la generación de energía limpia que aportará al funcionamiento de este espacio público.

El sistema fotovoltaico cuenta con 750 paneles solares y seis inversores, tecnología que permitirá producir energía limpia y disminuir de manera significativa los costos relacionados con el consumo eléctrico del Centro Cultural.

La inversión destinada para la instalación fue superior a los 20 millones de pesos, con un costo total de 20 millones 745 mil pesos, como parte de las acciones municipales para incorporar herramientas sustentables en espacios públicos.

Ahorros reflejados en pagos de electricidad

Los beneficios del sistema ya se observan en los pagos realizados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En abril de 2025, el consumo eléctrico del Centro Cultural representó un pago de 448 mil pesos, mientras que para abril de 2026 la cifra disminuyó a 217 mil pesos, lo que significó un ahorro del 52 por ciento.

Asimismo, durante julio de 2025 el recibo registró un pago de 776 mil pesos, mientras que en el mismo periodo de 2026 el monto bajó a 584 mil pesos.

Además del ahorro económico, el nuevo sistema contribuirá a disminuir la huella ambiental del Centro Cultural de Nuevo Laredo al aprovechar una fuente de energía renovable.

El proyecto forma parte de la estrategia municipal para avanzar hacia modelos de generación de energía limpia y fortalecer la infraestructura sustentable en espacios públicos.