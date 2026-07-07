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Nuevo Laredo impulsa campaña para respetar paradas de camión

Por: Martha Cázares

07 Julio 2026, 00:16

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A los usuarios que van a abordar, se les conmina a esperar en la banqueta y formarse en una fila, además de respetar el asiento preferencial

Nuevo Laredo impulsa campaña para respetar paradas de camión

En Nuevo Laredo inició una campaña para que las paradas de camiones sean seguras, ordenadas y respetadas por todos, ya que se ha detectado que automovilistas se estacionan en áreas destinadas exclusivamente para que los camiones urbanos se orillen a recoger y dejar pasaje.

A través de redes sociales, la Dirección de Tránsito y Vialidad difunde un reglamento para los automovilistas y para los usuarios del transporte colectivo.

Exhortan a automovilistas y usuarios a respetar el reglamento

A los primeros, se les pide no estacionarse en las paradas de camiones, ya que no es un lugar de aparcamiento, y si lo hacen, pueden hacerse acreedores a una multa.

Además, se les exhorta a no obstruir la visibilidad o el acceso del camión, evitar rebasar al autobús cuando esté detenido en la parada, y permitir que la unidad se acerque al andén sin obstrucciones.

A los usuarios que van a abordar, se les conmina a esperar en la banqueta y formarse en una fila, además de respetar el asiento preferencial y ceder el paso a quien lo necesita, así como no correr para alcanzar el camión.

La campaña busca mejorar la movilidad y la seguridad vial

Al seguir todos estos consejos, se tendrá una ciudad más segura y ordenada para todas y todos.

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