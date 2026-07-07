Nuevo Laredo impulsa campaña para respetar paradas de camión

A los usuarios que van a abordar, se les conmina a esperar en la banqueta y formarse en una fila, además de respetar el asiento preferencial

En Nuevo Laredo inició una campaña para que las paradas de camiones sean seguras, ordenadas y respetadas por todos, ya que se ha detectado que automovilistas se estacionan en áreas destinadas exclusivamente para que los camiones urbanos se orillen a recoger y dejar pasaje.

A través de redes sociales, la Dirección de Tránsito y Vialidad difunde un reglamento para los automovilistas y para los usuarios del transporte colectivo.

Exhortan a automovilistas y usuarios a respetar el reglamento

A los primeros, se les pide no estacionarse en las paradas de camiones, ya que no es un lugar de aparcamiento, y si lo hacen, pueden hacerse acreedores a una multa.

Además, se les exhorta a no obstruir la visibilidad o el acceso del camión, evitar rebasar al autobús cuando esté detenido en la parada, y permitir que la unidad se acerque al andén sin obstrucciones.

A los usuarios que van a abordar, se les conmina a esperar en la banqueta y formarse en una fila, además de respetar el asiento preferencial y ceder el paso a quien lo necesita, así como no correr para alcanzar el camión.

La campaña busca mejorar la movilidad y la seguridad vial

Al seguir todos estos consejos, se tendrá una ciudad más segura y ordenada para todas y todos.