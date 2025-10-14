Nuevo Laredo envía 50 toneladas de ayuda a damnificados

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó activamente en la entrega de su donativo y supervisó la salida de los camiones

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó activamente en la entrega de su donativo y supervisó la salida de los camiones, acompañada de funcionarios, cuerpos de auxilio y voluntarios.

Este lunes, partió el primero de dos tráileres con más de 50 toneladas de víveres, agua y artículos de primera necesidad, destinados a apoyar a familias afectadas por las lluvias en el centro y sur del país.

La colecta reunió a cientos de familias, organismos de la iniciativa privada, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales.

“Hoy confirmamos que Nuevo Laredo siempre responde con el corazón ante las adversidades. Agradezco profundamente a ciudadanos, asociaciones, organizaciones y a los tres órdenes de gobierno por su solidaridad y colaboración para hacer llegar esta ayuda a quienes más lo necesitan”, expresó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal destacó la coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya para garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna y segura a las comunidades damnificadas. La ciudadanía aportó alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene, ropa en buen estado, cobijas, calzado y medicinas básicas.

Las unidades se dirigirán primero a Tampico, Tamaulipas, donde se concentrará la ayuda para su posterior envío al estado de Veracruz, en coordinación con los gobiernos de Tamaulipas y Veracruz y Protección Civil estatal, desde donde será trasladada por vía aérea a las zonas más afectadas.

La alcaldesa aseguró que su gobierno continuará respaldando acciones de solidaridad y asistencia humanitaria para fortalecer los lazos entre los tamaulipecos y las familias que atraviesan momentos difíciles.