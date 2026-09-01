Nuevo Laredo destaca entre las ciudades más seguras

Resaltan la recuperación de espacios públicos, mayor iluminación e inversión privada como pilares de la tranquilidad en la urbe.

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La alcaldesa aseguró que la ciudad acumula más de dos años y cinco meses sin una situación de riesgo y atribuyó el cambio a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Dijo que esta ciudad se encuentra entre las siete ciudades del país con mejor percepción de seguridad, de acuerdo con los datos que proporcionan a nivel federal.

La presidenta municipal aseguró además que Nuevo Laredo acumula más de dos años y cinco meses sin registrar una situación de riesgo.

Canturosas contrastó las condiciones actuales con los años en que Nuevo Laredo estuvo marcado por una percepción negativa en materia de seguridad.

La alcaldesa atribuyó el cambio que observa en la ciudad a la coordinación entre el Gobierno Municipal, el gobernador Américo Villarreal y el Gobierno Federal.

Entre las acciones emprendidas por el municipio, mencionó la iluminación de la ciudad, la rehabilitación de parques y espacios deportivos, así como la construcción y recuperación de más de 350 espacios destinados al deporte.

Canturosas sostuvo que estas condiciones también han favorecido la inversión y permitido que las familias utilicen los espacios públicos, realicen actividades durante la noche y recuperen parte de su vida cotidiana.