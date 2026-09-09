Nuevo hospital de Madero espera autorización para cirugías

Actualmente, servicios como terapia intensiva, urgencias, medicina interna y tococirugía ya se encuentran prácticamente instalados en el nuevo hospital

Hace semanas fue inaugurado, y lamentablemente hoy en día opera únicamente al 70% debido a que le falta un permiso de parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

La falta de la licencia sanitaria para actos quirúrgicos frena el traslado total de los servicios desde las instalaciones anteriores y debido a ello, las cirugías continúan realizándose en el anterior hospital civil.

Licencia sanitaria mantiene pendientes las cirugías

El director del nosocomio, Salvador Mojarro Sánchez, explicó que esta situación ha impedido concretar la transferencia total de los servicios desde el antiguo hospital, pese a que la nueva infraestructura ya se encuentra prácticamente equipada y en funcionamiento.

Servicios médicos avanzan en su traslado

Actualmente, servicios como terapia intensiva, urgencias, medicina interna y tococirugía ya se encuentran prácticamente instalados en el nuevo hospital. Sin embargo, las pacientes del área de tococirugía que requieren una intervención deben permanecer en el antiguo inmueble debido a que los procedimientos quirúrgicos todavía no pueden efectuarse en la nueva unidad.