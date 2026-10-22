Nueva sucursal de supermercado genera 300 empleos en Matamoros

La apertura del séptimo establecimiento generó 200 empleos temporales y cerca de 300 directos e indirectos. El alcalde adelantó que proyectan otra tienda

La apertura de la séptima sucursal de una cadena de supermercados en Matamoros generó 200 empleos temporales durante su construcción y actualmente representa alrededor de 300 empleos directos e indirectos, informó el alcalde Alberto Granados.

El presidente municipal destacó que la llegada de esta nueva tienda refleja la confianza de la cadena comercial en Matamoros, además de representar una oportunidad para fortalecer la actividad económica y ampliar las fuentes de trabajo para las familias de la ciudad.

Recordó que el año pasado se inauguró la sexta sucursal sobre la avenida Lauro Villar, mientras que con la reciente apertura suman siete establecimientos de esta cadena en el municipio.

Granados explicó que los 200 puestos temporales correspondieron a los trabajos de construcción y adecuación del nuevo establecimiento, mientras que con el inicio de operaciones se generan otros empleos vinculados directamente con la tienda y con actividades indirectas relacionadas con su funcionamiento.

Asimismo, adelantó que existe un proyecto para abrir una octava sucursal durante el próximo año, por lo que manifestó la disposición del Gobierno Municipal para coordinarse con la empresa y facilitar las condiciones que permitan concretar la inversión.

El alcalde señaló que Matamoros mantiene niveles de competitividad en materia de consumo frente a ciudades como Nuevo Laredo y Reynosa, y atribuyó parte de esta confianza empresarial a la aceptación que han tenido las sucursales de la cadena entre los consumidores locales.

La posible apertura de una octava tienda representaría una nueva oportunidad para atraer inversión y generar empleos en el municipio; sin embargo, su concreción dependerá del avance del proyecto y de las decisiones de la empresa.