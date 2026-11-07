Nueva Fuerza Verde perfila a sus aspirantes en Tamaulipas

Manuel Muñoz Cano anunció la primera etapa de la Nueva Fuerza Verde, con perfiles de 43 municipios y un llamado a rechazar vínculos con la delincuencia

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó a 60 aspirantes provenientes de 43 municipios de Tamaulipas, como parte de la primera etapa de la Nueva Fuerza Verde, rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el encuentro, el dirigente estatal del partido, Manuel Muñoz Cano, afirmó que los perfiles presentados representan a una nueva generación de mujeres y hombres comprometidos con Tamaulipas.

“Hoy presentamos al pueblo de Tamaulipas a nuestros mejores perfiles: una nueva generación de mujeres y hombres con un profundo amor por su tierra, honorables y que integran este primer bloque de la Nueva Fuerza”, expresó.

Muñoz Cano señaló que el PVEM es aliado de “los buenos gobiernos”, de la presidenta de México y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, dijo que el partido no respaldará a gobiernos que, a su juicio, le hayan fallado al estado ni a personas vinculadas con el llamado huachicol fiscal.

Por su parte, la senadora Maki Ortiz manifestó que no quieren más candidatas ni candidatos relacionados con la delincuencia organizada y se pronunció contra el huachicol fiscal.