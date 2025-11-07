Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa

Testigos dijeron que la joven fue sustraída por personas a bordo de una camioneta; autoridades abrieron una carpeta de investigación por desaparición forzada.

Un nuevo caso de desaparición forzada ha vuelto a sembrar el temor entre los habitantes de Reynosa. Se trata de América Jocelyn Esquivel Saldaña, una joven que fue vista por última vez el pasado 5 de noviembre cerca de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Reynosa, entre las calles Carmina y Quinta.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, América Jocelyn salió de su casa con destino a una tienda cercana, sin embargo, nunca regresó. Testigos aseguran que la joven fue sustraída por personas a bordo de una camioneta tipo Lobo color guinda, lo que ha llevado a las autoridades a abrir una carpeta de investigación por desaparición forzada.

Al momento de su desaparición, vestía short de mezclilla, blusa negra y tenis color negro. Colectivos de búsqueda ya se encuentran recorriendo la zona y las brechas cercanas en un esfuerzo por localizarla, sumándose también a las labores de búsqueda iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

El caso ha generado gran preocupación entre la ciudadanía, ya que la forma en que fue sustraída guarda similitud con otro hecho ocurrido semanas atrás, cuando una estudiante de la Secundaria General Número 4 fue privada de la libertad bajo circunstancias parecidas, aunque en ese caso, la víctima logró ser localizada con vida.

De acuerdo con información del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, América Jocelyn es menor de edad y se encuentra embarazada, lo que incrementa la angustia de su familia y de quienes participan en su búsqueda, por el riesgo que corre tanto ella como el bebé que espera.

El colectivo hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de observar movimientos sospechosos o situaciones inusuales en cualquier punto de la ciudad, se comuniquen de inmediato con las autoridades a través de los números de emergencia o mediante las redes sociales de los colectivos de búsqueda, con el fin de aportar información que ayude a dar con su paradero.