Nueva delegada de Bienestar descarta quejas contra su antecesor

María de Lourdes Puente Vizcarra, nueva delegada resalta 'buenos números' de Luis Lauro Reyes Rodríguez, y nego quejas en contra del funcionario.

María de Lourdes Puente Vizcarra, quien recientemente asumió la titularidad de la delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, se pronunció sobre el inicio de su gestión y el estado en que recibió la dependencia.

Al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre la existencia de posibles quejas o irregularidades contra su antecesor, Luis Lauro Reyes Rodríguez, la funcionaria aclaró que su oficina no funciona como una contraloría. Al respecto, afirmó que no ha recibido ninguna notificación ni comentario negativo sobre la administración anterior.

Sobre la situación actual de las oficinas, Puente Vizcarra señaló que se mantiene inmersa en el proceso de entrega-recepción. Destacó que, hasta el momento, su impresión ha sido positiva, encontrando un ambiente laboral estable:

"Lo que te puedo decir es que he encontrado una delegación que tiene buenos números; he encontrado a personas contentas trabajando y estamos realmente atentos al proceso de entrega-recepción", puntualizó.

La delegada evitó entrar en detalles sobre el diagnóstico interno, subrayando que su prioridad actual es completar formalmente la transición administrativa.