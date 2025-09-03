Notarios públicos de Tamaulipas ofrecen 70% de descuento

Raúl Padilla, presidente del Colegio de Notarios de Tamaulipas, dijo que esta campaña se ha realizado desde el 2003, en coordinación con Gobernación

Tamaulipas cuenta con 300 notarios públicos adheridos al Colegio de Notarios en la entidad, mismos que se encuentran distribuidos en nueve colegios locales en el territorio estatal, todos se encuentran ofreciendo asesorías gratuitas en este septiembre, mes del testamento.

Raúl Enrique Padilla García, presidente del Colegio de Notarios de Tamaulipas, dijo que esta campaña se ha realizado desde el 2003, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los colegios voluntarios de la república mexicana.

Durante el mes del testamento, los notarios acuerdan reducir tarifas hasta en un 70% de descuento y dar asesorías gratuitas para promover la cultura del testamento en Tamaulipas y en México.

“El arranque oficial será este mismo miércoles 03 de septiembre, con las autoridades del gobierno del estado, exhortamos a la ciudadanía a que tengan confianza, que se acerque con su notario, es un trámite muy sencillo que únicamente requiere tu acta de nacimiento y la identificación oficial que es la credencial para votar, o en su caso el pasaporte mexicano”, dijo Padilla García.

Dijo que por lo regular existe una extensión de la campaña que es hasta octubre, pero que no es necesario esperarse hasta septiembre para el caso de los testamentos y en donde las actividades que más se realizan están relacionados con la planificación patrimonial y la elaboración de testamentos, en donde los más comunes son:

Asesorías legales gratuitas, redacción de testamentos, campañas informativas, descuentos en servicios notariales, y registro de testamentos para facilitar el trámite en los registros públicos para asegurar su validez y fácil localización.

Al ser cuestionado sobre la entrega de Fiat de notarios públicos, dijo que se trata de cumplir la ley, por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno y que sus los profesionistas que aspiran deberán de cumplir todos los requisitos para ejercer sus funciones en los diversos distritos judiciales del estado.

Cabe señalar que, a finales del 2024, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, entregó Fiat de notarios públicos a seis Tamaulipecas y tamaulipecos para ejercer el derecho notarial, exhortando a los fedatarios a desempeñar sus funciones conforme a la Ley del Notariado del Estado de Tamaulipas, basados en los principios de certeza jurídica, confiabilidad, transparencia y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.