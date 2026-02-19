Nombran nuevo titular en Oficina Fiscal Reynosa

Rodrigo Fabián Garza Sosa asume la Oficina Fiscal de Reynosa y promete agilizar trámites y mantener liderazgo en captación estatal

En conferencia de prensa fue presentado Rodrigo Fabián Garza Sosa como nuevo titular de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, en esta ciudad fronteriza.

Durante su primera comparecencia pública, el funcionario señaló que uno de los principales retos de su gestión será mantener a Reynosa como la ciudad con mayor captación de impuestos estatales, logro alcanzado durante la administración de su antecesor, Humberto Valdés Richard.

Garza Sosa destacó que otro de sus objetivos prioritarios será conservar un servicio ágil y oportuno para los contribuyentes, además de reducir de manera significativa las filas y aglomeraciones al exterior de la dependencia, a fin de mejorar la atención a quienes acuden a realizar diversos trámites.

“El reto es dar un servicio de primera, agilizar y ser facilitadores para los trámites hacia los ciudadanos y dar una excelente cara”, expresó.

El nuevo jefe de la oficina fiscal detalló que inició su carrera hace 17 años precisamente en la misma dependencia, donde colaboró bajo la dirección del entonces titular, el contador Zertuche.

Posteriormente, se incorporó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el área de evaluación metropolitana, y más tarde desempeñó distintos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), incluyendo responsabilidades en órgano de control, transporte federal y la subdirección de transporte en el estado de Veracruz.

“Ahora estoy en mi tierra, en la Oficina Fiscal, y para mí es algo muy simbólico, un logro personal”, afirmó.