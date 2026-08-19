Nombran nuevo director del Distrito de Salud en Nuevo Laredo

Durante los nueve meses que estuvo al frente de la también conocida como jurisdicción sanitaria, Cano Ramírez enfrentó desafíos

El médico Miguel Ángel García Zúñiga fue nombrado Director del Distrito de Salud para el Bienestar número cinco, en Nuevo Laredo, en sustitución de Irma Gladis Cano Ramírez, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar ese puesto, en el cual duró solamente nueve meses.

Continuará con los 22 programas de salud

El nuevo director recibió la instrucción de continuar con los 22 programas vigentes en esta frontera en materia de salud, como es el combate al dengue, prevención del cáncer, atención a pacientes con VIH, vacunación, entre otros.

Además de fortalecer las distintas áreas del distrito de salud.

Irma Gloadis Cano Ramírez agradeció la oportunidad de llevar a cabo los 22 programas que componen el Distrito de Salud.

Cano Ramírez permaneció nueve meses en el cargo

Durante los nueve meses que estuvo al frente de la también conocida como jurisdicción sanitaria, Cano Ramírez enfrentó desafíos, como una protesta por parte del sindicato de trabajadores que se quejaron de su desempeño y la acusaron de prepotencia, además de pedir su destitución.

Sin embargo, no hay información que ligue el cambio de director con la petición de los trabajadores sindicalizados.